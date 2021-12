Key Largo de retour avec un freestyle

Key Largo dévoile un nouveau freestyle en guise de retour.

par Team Mouv'

Depuis l'été, on n'avait plus trop de nouvelles de Key Largo. Ce mercredi 15 décembre ils reviennent avec un clip pour illustrer l'épisode 4 de leur série de freestyle CRU.

"Cruuuuuu"

Le 15 juillet dernier, le duo formé par Digba et Minkos envoyait le projet Inséparables. Un projet ambitieux dans lequel on peut retrouver le banger PAPI et des collaborations avec Mister V, Kaza ou encore Josman. C'est d'ailleurs le titre avec ce dernier, Billets Sales, qui était jusqu'à présent l'ultime clip du groupe originaire de Gonesse.

Ce mercredi 15 décembre, Key Largo a donc envoyé son premier clip depuis 5 mois. Pour son retour, le duo a décidé d'envoyer Freestyle CRU #4 (Aujourd'hui) qui comme son nom l'indique fait suite à la série de freestyle CRU dont le dernier épisode remonte à juin 2019. Un titre qui s'inscrit parfaitement dans la direction artistique du groupe avec une rythmique énergique, une mélodie dansante et les deux rappeurs qui découpent avec leurs flows kickés.

Avec ce clip, Key Largo marque la fin de l'exploitation d'Inséparables et ouvre un nouveau chapitre vers un autre projet. Reste plus qu'à savoir si le groupe fera son retour en 2022 ou 2023...