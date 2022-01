Kery James signe son retour avec le morceau clippé "Le Poète Noir"

Kery James dévoile son nouveau morceau clippé "Le Poète Noir".

par Team Mouv'

Le dernier projet de Kery James remonte à novembre 2018 avec J'rap encore. et le rappeurd du 94 est de retour et nous présente peut - être le premier extrait de son futur album . Son nouveau titre clippé Le Poète Noir est disponible depuis ce vendredi 14 janvier .

Le Poète Noir de retour avec sa plume

Kery dévoile ainsi son tout nouveau titre poétique et on y entend sa plume qu'on lui connaît si bien . Le clip co - réalisé par Ybao Benedetti et Kery James . Le visuel est en noir et blanc sobre et on peut y retrouver un beau casting notamment Bakary Diombera, révélé par le film Banlieusards, Aïssatou Diallo Sagna révélée par La Fracture de Catherine Corsini ( Sélection officielle, Festival de Cannes 2021, pré - sélection meilleure espoir féminin au César ) et Wolf, danseur de krump .

Au début du visuel, on peut retrouver un court extrait qui rend hommage à Charles Aznavour . Les deux artistes avaient collaboré ensemble en 2008 sur le titre A l'ombre du show business et Aznavour appréciait beaucoup la plume de Kery James .

Le Poète Noir se hisse déjà dans les tendances musique de la plateforme YouTube et on a hâte d'en savoir plus sur son nouveau projet musical .

