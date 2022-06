Kerchak, le nouveau phénomène de la Jersey, sort le clip "Kerchak"

Kerchak dévoile son nouveau clip, "Kerchak".

par Team Mouv'

C'est un des jeunes rappeurs qui risque de faire du bruit ces prochains mois, Kerchak envoie l'énergique clip Kerchak.

"Si j'ppe-ra, c'est pour percer"

Fort de son gros succès avec le morceau Sabor (1,7 millions de vues sur YouTube et en tendance sur TikTok), le jeune Kerchak ne compte pas laisser retomber la hype. Ce 10 juin, le rappeur de Bois-Colombes dévoile ainsi le clip de son tout nouveau titre, qui porte son nom, Kerchak. Un titre dans lequel le jeune artiste s'adonne à son style de prédilection : la Jersey.

En effet, pionner du genre en France, Kerchak tire une grand partie de son succès de la montée en puissance de ce genre en Hexagone. Directement implanté des USA, le style aux BPMs survoltés et aux basses omniprésentes fait de plus en plus de bruit et permet à de nouveaux rappeurs de faire leur apparition comme Sto ou encore Implaccable. Nul doute d'ailleurs, que des noms confirmés du rap français s'emparent bientôt du mouvement.

Avec ce tout nouveau clip, Kerchak continue son ascension et compte bien s'imposer comme l'un des nouveaux phénomène du rap français.