Kendrick Lamar se transforme en Kanye West, Will Smith, Kobe Bryant... dans le clip "The Heart Part 5"

Kendrick Lamar revient pour le clip de "The Heart Part 5", où il incarne différents personnalités américaines de légende.

par Team Mouv'

Le nouveau clip de Kendrick Lamar, The Heart Part 5, est enfin sorti. On y retrouve le rappeur de DAMN. prenant l'apparence de plusieurs personnalités américaines de légende.

Attendu pour le 13 mai 2022, Kendrick Lamar devrait faire son retour avec un double album, Mr. Morale & The Big Steppers. À quelques jours de la sortie de ce projet de Kendrick Lamar, ce dernier nous a offert un ultime teaser sous la forme d'un clip, The Heart Part 5.

Légende au milieu des légendes

On y retrouve le rappeur sur un fond uni et rouge, débitant sans hésitation un flow subtile et travaillé, tout en prenant les traits de différents célébrités américaines, comme Kanye West, OJ Simpson, Will Smith, Jussie Smollet, Kobe Bryant et Nipsey Hussle grâce à la technologie des deepfake.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Cinq ans après DAMN., le grand retour de Kendrick Lamar aura lieu le 13 mai 2022, avec la sortie de son nouvel album. Intitulé Mr. Morale & The Big Steppers, l'ADN du projet reste assez mystérieux, même si l'on sait déjà une chose : ce projet risque de faire un énorme buzz, puisque selon Hits Daily Double, Kendrick pourrait réaliser entre 350 000 et 400 000 ventes en première semaine. (voire plus)

Mr. Morale & The Big Steppers fera suite à l'album Damn de Kendrick Lamar, récompensé par un Pulitzer en 2017. Un retour que l'on fêtera sur Mouv' avec un week-end entièrement dédié au rappeur : mixes, nouveaux titres, cadeaux... ne loupez pas cet événement en direct sur Mouv' !