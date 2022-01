Kanye West envoie son nouveau clip issu de "Donda", "Heaven and Hell"

Kanye West vient de sortir un nouveau clip, "Heaven and Hell".

Difficile de laisser un jour passer sans entendre parler de Kanye West. Le rappeur milliardaire sait comment monopoliser l'attention. Dernière nouveauté en date : Kanye West vient de sortir un nouveau clip, Heaven and Hell.

Kanye West, ou plutôt Ye, a décidé d'illustrer un des titres de Donda par un clip ténébreux : Heaven and Hell est sorti ce mardi 11 janvier, alors que l'annonce du documentaire de Netflix sur Ye venait d'être publiée. L'occasion pour l'artiste d'orienter un peu plus les projecteurs sur lui-même, et de mettre en images un titre fort de Donda, mais également une publicité à moitié déguisée pour sa collaboration avec Gap.

Le grand retour du Ye

Ye nous offre ainsi deux minutes d'un clip à l'ambiance sombre, dans lequel il kicke sur une prod aux accents tragiques, avec des voix mélancoliques. On y retrouve le milliardaire dans un plan baroque, faisant face à la lumière depuis les ténèbres, entouré de nuages et de corps qui crient à l'aide. Du Ye tout craché, où son ego n'a d'égal que la qualité de la musique et de la réalisation.

La carrière de Kanye ne fait que percer des sommets : on le retrouvera bientôt dans un documentaire en trois épisodes sur Netflix, dans lequel sa vie personnelle et professionnelle sera dévoilée. Jeen-Yuhs doit sortir le 10 février dans les salles et le 16 février sur la plateforme, et la série s'annonce déjà explosive.

Moment fort, donc, pour Kanye, qui a annoncé déjà travailler sur la suite de Donda. Bonne nouvelle : on a pas fini d'entendre parler du Ye.