Kameto : Zidane le félicite pour la Pixel War avec un message touchant

Grosse fierté pour Kameto ! Zinedine Zidane lui a adressé un message de remerciement pour sa contribution à la guerre des pixels.

Dimanche 3 avril, la France s'est mobilisée de manière grandiose pour la guerre des pixels, sous les ordres de Kameto et de ses lieutenants : Locklear, Zerator ou encore Inoxtag, Squeezie, Hugo Decrypte et SEB. Les communautés des streamers se sont réunies pour camper en bas à gauche du canevas et dessiner un immense drapeau de la France avec une Tour Eiffel.

Malgré les attaques des groupes ennemis, la France réussit à garder la main sur son illustration et résiste avec rage. Après la Tour Eiffel, les français ont dessiné Zidane, avec un croissant, l'Arc de Triomphe et le Louvre. Un hommage pour Népal a aussi été fait sur le canevas.

Zizou remercie Kameto et sa communauté

Quelques jours après l'effervescence de la Pixel War, Kameto a dévoilé en direct de son stream Txitch le message touchant que Zinedine Zidane lui a envoyé en vidéo : "Bonjour Kamel, c'est Zizou, bah écoute je voulais te féliciter à toi et ta communauté pour tout le travail que vous avez fait, de m'avoir rendu hommage. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt"

Un belle consécration pour Kameto qui a partagé à sa communauté le message :

