Kameto prank Green Montana en lui faisant écouter son morceau rap

Invité de Kameto, Green Montana se fait pranker en live.

par Team Mouv'

À l'occasion de la sortie de son album Nostalgia+ , Green Montana a été l'invité d'un live de Kameto et celui-ci en a profité pour pranker le rappeur en lui faisant écouter un (faux) son qu'il a enregistré.

Finalement, c'est pas mal

Alors qu'il sortait son premier projet Nostalgia+ vendredi 15 mars dernier, Green Montana était, le 17 avril, présent en live sur la chaine Twitch de Kameto, streamer qui a récemment mené l'armée française à la victoire de la Pixel War. Profitant de ce moment pour pranker le rappeur, Kameto lui a fait écouter un faux morceau rap , qu'il a enregistré avant le live, dans le but de mettre Greenzer mal à l'aise. Spoiler : ça a floppé.

En effet, le streamer s'est d'abord confié à Green, inventant le fait que cela fait deux ans qu'il rap dans son coin et uniquement pour lui et que celui-ci sera le premier à écouter un de ses morceaux, attendant du rappeur un avis totalement honnête " Il y a un truc que je n’ai jamais dit en stream, et là je profite de l’occasion pour le dire. Des fois, je me pose et je fais du son mais personne le sais. Ça fait deux ans et c'est juste pour moi. Je sais que j'suis nul, je vais te faire écouter un son que j'ai jamais fait écouter et tu me diras.".

Découvrant un morceau à la prod qui s'inscrit dans le registre du belge, Green Montana se montre très surpris par ce son, qu'il trouve finalement plutôt pas mal puisqu'il indique " *très honnêtement je suis agréablement surpris. C'est intéressant de ouf [ ... ] j'aime bien, même la prod, tout, c'est bien* ". Et si le but de Kameto était de gêner son invité, c'est totalement raté .

Après lui avoir avoué la supercherie " Bon maintenant tu veux la vérité ? Le but c'était qu'on fasse un truc guez de fou et que t'écoutes et que tu sois gêné à la mort, que tu n'oses pas me dire "ah ouais c'est nul" ", Green Montana, toujours très sincère continue dans ses éloges " Mais les gars c'est bien, c'est ça le problème, vous avez raté votre coup parce que c'est pas mal".

Un prank raté, certes, mais qui aura peut-être permis à Kameto de se trouver un nouveau talent ?