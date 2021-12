Kalash Criminel et Kaaris : des infos sur "SVR" et un gros clip pour le premier extrait "Tchalla"

Le premier extrait clippé du projet commun entre Kalash Criminel et Kaaris est là et c'est très sale.

Il y a quelques jours, Kaaris et Kalash Criminel ont annoncé leur album commun SVR, qui sortira le 28 janvier 2022 . SVR c'est quoi ? C'est la fusion entre deux gros visages du rap sevranais : du rap à l'état brut, sauvage et engagé .

Les deux artistes avaient également annoncé dans la foulée la sortie du premier extrait de l'album commun Tchalla avec une prod signée Therapy.

Plus d'infos sur "SVR" et un clip sale pour "Tchalla"

Interviewés par Le Parisien, les deux rappeurs sevranais en ont dit plus sur leur projet commun SVR . En effet, le projet sera un opus de 17 titres dont 15 en commun dont un solo chacun qui sortira sous le label Sony Music et non Arista, label des deux artistes .

Les deux artiste donnent plus de détails notamment sur la teneur du projet, leur collaboration, leur manière de travailler mais surtout ils annoncent une grosse date de concert à venir qui les réunira . Kaaris annonce : "C’est un disque sombre, hard, avec de la sauvagerie . "

Le clip de Tchalla est également disponible . Produit par Ma Nia Prod et réalisé par AGA PRod, les deux artistes nous envoient un visuel sombre et sale où chacun prend sa place sur une connexion forte . Kalash Crimi ouvre le bal suivi par Kaaris portés par la prod incisive de Therapy. Punchlines, sauvagerie, la patte Sevran : tout y est .

Le clip sorti ce vendredi 10 décembre est actuellement en tendances YouTube et crée l'événement pour la sortie de leur opus .

