Kaaris x Kalash Criminel : le clip explosif de "Tu dois des sous"

Kaaris et Kalash Criminel envoient du lourd avec leur nouveau featuring, "Tu dois des sous".

par Team Mouv'

On n'aimerait pas avoir des dettes envers Kaaris et Kalash Criminel. Les deux sevranais reviennent sur un nouveau titre, Tu dois des sous, et ils sont bien énervés.

On l'attendait depuis un moment, et ils avaient su faire monter la pression : Kaaris et Kalash Criminel ont décidé de sortir un projet commun, SVR, qui sortira le 28 janvier. Vendredi 7 janvier, le duo a sorti Tu dois des sous, un premier titre accompagné d'un clip, pour nous mettre l'eau à la bouche.

Kaaris et Crimi règlent leurs comptes

On y retrouve les deux rappeurs dans un clip sombre, remontés à bloc : "tu dois des sous" est l'hymne de ce titre au rythme saccadé et énervé, où l'on savoure le flow efficace de Kaaris et les punchlines de Crimi sur un beat aux basses lourdes et cinglantes. Le clip a été réalisé par Farhad Tahir, et dépeint les deux amis en plein règlement de comptes.

Ce n'est pas la première fois que les deux amis font des merveilles en associant leurs univers : ils nous avaient déjà régalé sur Arrêt du Coeur, il y a cinq ans, ou plus récemment sur le premier extrait du projet, Tchalla. Leur univers salé semble plaire tout autant qu'amuser, et les fans n'ont pas manqué, pour Tu dois des sous, de s'amuser de la référence à Laurent Blanc : "On t'oublie pas comme le 3-5-2 d'ce bâtard de Laurent Blanc".

Le projet arrive bientôt, mais on a du mal à patienter : il faut dire que quand les deux rappeurs de Sevran s'allient, les surprises sont toujours délicieuses.