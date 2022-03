Kaaris, Kalash Criminel et Freeze Corleone réunis dans le gros clip "Apocalypse"

Kaaris, Kalash Criminel et Freeze Corleone en grande forme dans le clip "Apocalypse".

par Team Mouv'

Le rap français les voit comme l'apocalypse : Kaaris, Kalash Criminel et Freeze Corleone se sont réunis pour le gros clip Apocalypse. Extrait de l'album commun SVR, le titre avec le membre du 667 était l'un des plus attendus du projet, et le résultat est à la hauteur. Alors évidemment, les trois artistes ont décidé d'illustrer le morceau avec un gros clip réalisé par AGA PROD.

Bourré de FX, le visuel à la teinture jaune match parfaitement avec les trois couplets énervés des rappeurs et à la production lourde signée FLEM, CONGOBILL & THERAPY.

La connexion entre les trois rappeurs est folle, et nous donne certainement l'un des plus gros bangers de l'année 2022. Désormais il ne vous reste plus qu'une chose à faire, aller kiffer le clip disponible ci-dessus.

