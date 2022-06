Jul balance le clip du son composé en direct du Vélodrome

La pépite qu'on attendait tous est là : le son composé par Jul pendant son concert au Vélodrome a maintenant son clip.

par Team Mouv'

C'était l'événement de ce printemps : le 4 juin, Jul réalisait son concert historique au Vélodrome, au milieu d'une foule marseillaise déchaînée. Et le rappeur n'a pas fini de nous régaler avec ce show historique.

Le 4 juin dernier, Jul se produisait sur la scène de l'énorme stade Vélodrome à Marseille avec des fans venus de la France entière. Un concert longtemps attendu et à l'ampleur si grande qu'il a été retransmis sur TMC : en effet, au Vélodrome, le J a envoyé des paillettes dans les yeux de tous ses fans. Arrivée spectaculaire, show d'exception, invités de classe, tout était au rendez-vous pour offrir un spectacle grandiose, digne de l'Ovni.

Un moment historique

Un des moments forts de cette soirée, c'est un instant de pure magie : accompagné sur scène par son PC et ses enceintes, Jul décide de créer une instru en live depuis la scène. Et le rappeur d'envoyer les premières notes d'un beat, avant de prendre le micro et de débiter un flow inédit. De quoi déchaîner la foule jusqu'au delà du Vélodrome, puisque les fans de l'Ovni étaient dès lors très curieux d'entendre ce nouveau titre.

C'est maintenant chose possible puisque le rappeur marseillais le plus connu du game, après avoir partagé un teaser de ce moment unique, vient d'en poster le clip sur Youtube. On peut ainsi assister à ces quelques minutes de concert comme si l'on y était : foule en sueur, tatouages à l'image du J, motos sur scène, tout l'univers Jul est au rendez-vous pour un show spectaculaire, qui nous permet de découvrir encore une nouvelle de ses chansons.

Bref, une petite pépite en vidéo, qui marquera toujours un moment historique, tant le concert du rappeur au Vélodrome était attendu.