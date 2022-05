Jul annonce son nouvel album avec le clip de "Ça tourne dans ma tête" !

JuL garde le rythme : il a vidé son compte Instagram puis lâché deux news : la cover, la date et le nom de son prochain album et un nouveau clip !

par Arnaud Fraisse

On est presque habitué : lorsqu'un artiste vide son compte insta, c'est souvent parce que du nouveau arrive et Jul vient d'annoncer coup sur coup la sortie d'un nouveau projet et un nouveau clip. Il avait teasé l'info en avril mais c'est maintenant officiel.

Les impressionnant projets collectifs 13 Organisé et Classico organisé n'ont pas perturbé le rythme de la Machine du rap français : JuL continue de sortir un album solo en décembre et un en juin. Après Indépendance sorti en décembre 2021, on pouvait donc espérer un nouvel projet de JuL en juin 2022. Le Marseillais vient de confirmer et d'officialiser en annonçant sur sa page instagram la sortie d'Extraterrestre pour le 3 juin 2022.

Il appuie donc cette annonce avec la sortie d'une nouvelle vidéo : ça tourne dans ma tête. Sur ce titre uptempo, JuL revient sur sa vie personnelle et ses questionnements. Le clip, clean et efficace est réalisé par William Thomas. On y voit JuL sur un terrain de golf, à l'entraînement, au milieu de ses paires Reebok, au volant d'un bolide... et quelques plans teasent sur le projet et une suite plus "spatiale"... L'aventure Extraterrestre ne fait que commencer, en route vers de nouveaux records ?