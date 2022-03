Josman : retour en force avec "Fiesta. (Interlude) / Mort Ce Soir"

Josman fait son retour avec 2 morceaux en 1, intitulés "Fiesta. (Interlude) / Mort Ce Soir".

par Team Mouv'

À quelques jours du grand retour de Josman avec son nouvel album M.A.N, le rappeur nous délivre deux nouveaux morceaux, réunis dans un seul clip. Intitulés Fiesta. (Interlude) / Mort Ce Soir, Josman propose encore deux titres ultra puissants, avec une identité affirmée, comme à son habitude.

Le visuel réalisé par Marius Gonzalez nous plonge dans une soirée très chaude, qui se transforme en fin de soirée très froide. On découvre l'artiste au milieu des montagnes, sous une magnifique aurore boréale. Une deuxième partie du clip qui vient contraster avec le début. L'enchaînement est magnifique.

"M.A.N" le 18 mars

L'auteur de J'aime Bien qui vient d'être certifié single de diamant est attendu avec un gros album, deux ans après la sortie de SPLIT, qui a divisé le public. Intitulé M.A.N, ce projet pourrait être une suite indirecte à J.O.S (2018). Les deux albums regroupés donnent donc J.O.S.M.A.N.

Le projet comportera 19 tracks dont 3 interludes et on aura le droit à des collaborations avec Laylow, Guy2Bezbar, Naza, Sofiane Pamart, Eazy Dew et Soleil Noir.