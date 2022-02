Jok'air et Tayc célèbrent la Saint-Valentin avec le clip "Sorry Not Sorry"

Jok'air et Tayc envoient le visuel de l'inédit "Sorry Not Sorry".

par Team Mouv'

C'est le genre de connexion qui devait se faire. Jok'air et Tayc ont décidé de déverser leur miel pour la Saint-Valentin et nous offre le clip de Sorry Not Sorry.

"Sorry no I'am not Sorry"

Qui dit 14 février, dit fête des amoureux et quoi de mieux qu'une alliance entre deux des artistes les plus lovers de France pour célébrer cela. Dimanche 6 février, Big Daddy Jok faisait la surprise sur ses réseaux sociaux à travers un post Instagram annonçant le feat que personne n'attendait mais pour autant plutôt évident. En effet, Jok'air et Tayc sont reconnus pour leur facilité à s'exercer sur des titres mélodieux dans lesquels ils abordent leurs histoires amoureuses.

Ce nouveau titre, Sorry Not Sorry, ne déroge pas à la règle. Les deux artistes mélange à la perfection leurs deux voix et offrent un morceau très R'n'B qui s'accorde parfaitement au thème de la chanson. Le clip est quant à lui réalisé par Bailey Koffigan et montre Jok'air et Tayc dans leur plus bel accoutrement en train de braver les interdits en compagnies de jeunes femmes.

Avec ce titre, les deux compères comptent bien s'imposer comme les "nouveaux crooners" de ce game.