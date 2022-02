Joé Dwèt Filé envoie le clip intimiste de "Mont Blanc"

Joé Dwèt Filé se livre tout en romantisme dans le clip de son morceau "Mont Blanc".

par Team Mouv'

Joé Dwèt Filé a prouvé plus d'une fois son talent quand il s'agit de faire des morceaux love et de chuchoter à l'oreille des femmes et c'est dans le nouveau clip de Mont Blanc que l'haïtien a remis une bonne couche de romantisme.

Joé Dwèt Filé en mode full love

Alors qu'il sortait son album Calypso le 4 juin 2021, Joé Dwèt Filé a séduit le public avec le titre à succès Jolie Madame en collaboration avec Ronisia. Le 28 janvier dernier, le pro du love est revenu avec sa réédition intitulée Calypso Winter Edition et proposant 16 nouveaux morceaux dont Mont Blanc, un titre qui sent bon l'amour.

Presque un mois après, Joé Dwèt Filé vient de dévoiler le clip du single. En effet, ce lundi 21 février, le chanteur a fait savoir à sa jolie madame son intention de l'emmener "au sommet du Mont Blanc" à travers un visuel intimiste. Durant tout le long de ce clip réalisé par Joé lui-même (de la prod au visuel), on suit le chanteur et sa compagne dans leurs moments de vie parfois très personnels.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un clip pour le moins authentique, filmé par les protagonistes eux-mêmes en caméra embarquée et qui a de quoi témoigner de l'épanouissement du chanteur dans sa vie amoureuse.