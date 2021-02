Du samedi 13 au dimanche 14 février, Mouv' te fait gagner un pack de folie The Weeknd. Pour jouer, ça se passe sur l'Instagram mouv.

par Team Mouv'

Samedi 13 et dimanche 14 février, à l'occasion du show délirant au Superbowl de The Weeknd, Mouv' t'a préparé un jeu concours de folie sur l'Instagram pour gagner ton pack The Weeknd comprenant :

1 casquette

1 T - shirt

1 Pull

1 CD Compil Best Of "Hightlights"

1 CD album "After Hours"

Jeu concours : gagne ton pack The Weeknd !

Pour jouer c'est super simple :

Joue au jeu concours sur l'Instagram Mouv' ( tirage au sort lundi 15 février à 9h )