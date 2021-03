Joue à La Notif dans Coffee Show et L'After pour gagner le dernier smartphone Apple : l'iPhone 12.

par Team Mouv'

Du lundi 1er au vendredi 5 mars, tu peux gagner le dernier smartphone Apple : l'iPhone 12 en écoutant Mouv' !

Appelle Mouv' au 01 45 24 20 20 quand tu entends la notif pour t'inscrire au tirage au sort qui aura lieu le vendredi dans Coffee Show avec Morgan et la Coffee Team entre 6h et 9h et L'After avec Salma entre 16h et 18h30 .