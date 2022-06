Europa Park : écoute La Notif et gagne ton séjour !

Du 20 au 24 octobre, joue à la Notif et tente de gagner un séjour magique à Europa Park et à Rulantica.

par Team Mouv'

Mouv' t'offre ton séjour valable pour 4 personnes, comprenant : billets d'entrée pour 1 jour à Europa Park, 1 jour à Rulantica et 1 nuit en hôtel 4 étoiles avec petit-déjeuner buffet inclus.

Viens profiter avec tes amis ou en famille de plus de 100 attractions dont 13 grands huit ainsi que de plusieurs spectacles somptueux à travers ses 15 quartiers thématiques européens. Le maillot de bain est indispensable car à deux pas d’Europa-Park, l’univers aquatique nordique Rulantica propose des plaisirs de baignade et de glisse pour toute la famille. Ses 37 attractions aquatiques uniques dont 27 toboggans promettent des aventures inoubliables !

Reste connecté sur Mouv' et écoute la Notif (signal sonore dans ton émission) pour jouer de 6h à 9h dans Coffee Show avec Vivi, DJ First Mike, Marie, Adam et Faouzi et de 16h à 18h30 dans l 'After avec Salma, Dirty Swift, Gaspard et Pierre.

Du lundi 20 au vendredi 24 juin, tente ta chance à l'antenne et appelle gratuitement au 01 45 24 20 20 !

