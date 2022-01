JeanJass et Akhenaton dévoilent le clip introspectif "Mains qui prient"

JeanJass et Akhenaton sortent le visuel de "Mains qui prient".

par Team Mouv'

Quasiment 9 mois après la sortie du titre, JeanJass envoie le clip de son featuring avec Akhenaton.

"Émoji mains qui prient"

Le 16 avril 2021, Caballero et JeanJass sortait chacun un projet solo, OSO pour le premier et Hat Trick pour l'autre. Des albums qui ont permis à chacun des membres du duo d'expérimenter en solitaire et de se dévoiler un peu plus personnellement à travers des titres introspectifs. C'est notamment le cas de JeanJass avec le titre Mains qui prient en featuring avec son idole de jeunesse, Akhenaton.

Ce mardi 25 janvier, le rappeur belge a décidé d'envoyer le clip de cette collaboration. Réalisé par Rayan Imoula, le visuel met en avant les deux rappeurs trainant dans différents coins de Marseille. Le clip est également entrecoupé par des anecdotes et moments de complicités entre JeanJass et AKH qui nous permettent d'entrevoir une réelle complicité entre les deux artistes.

Grâce à ce clip, JeaJass réalise un "rêve de gosse" et permet de nous replonger dans un projet qu'on a plaisir à redécouvrir.