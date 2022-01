Jaymax dévoile son feat avec Naza dans un Mouv' Rap Club un peu spécial

Jaymax vient d'achever la deuxième saison de sa série "TOXIC", et a sorti un titre en collaboration avec Naza pour l'occasion, qu'il présente dans la série sur le plateau du Mouv' Rap Club de Pascal Cefran.

Alors que Toxic, la série humoristique d'autofiction de Jaymax, touche à sa fin, ce dernier nous offre une collab avec Naza sur Bresom... et lance un gros clin d'oeil à Mouv'.

Pas pris au sérieux

Artiste et humoriste multi-casquettes, Jaymax est un véritable touche-à-tout. S'il est d'abord connu pour ses vidéos humoristiques et ses talents d'influenceur, celui-ci a décidé de se lancer à l'abordage du rap game. Dans sa série TOXIC, dont le dernier épisode vient d'être révélé, le jeune rappeur incarne son propre rôle, celui d'un influenceur qui se lance dans le rap. L'artiste en profite alors pour évoquer sa difficulté à être pris au sérieux dans la musique alors qu'il fait aussi de l'humour : invité dans la série au micro de Pascal Cefran, Jaymax dévoile alors un titre avec Naza en plein Mouv' Rap Club * * . Sauf que dans cet épisode, les galères s'enchainent pour Jay... "moqué" par Cefran, Céline et Fif qui lui demandent si il a une vraie street cred et n'arrivent à croire comment il peut devenir rappeur. * * Dégoûté par les questions des animateurs, Jaymax semble complètement perdu. Vous l'aurez compris, c'est évidemment une mise en scène mais ça reflète surement la réalité et les barrières qu'a dû rencontrer l'influenceur avant de se lancer dans la musique.

En plus de Mouv' Rap Club, on retrouve Jay en studio avec le producteur le Motif et là pareil, c'est la catastrophe...

L'ascension d'un rêveur plein d'idées

En effet, Jaymax, de son vrai nom Jason Diakiadi, confiait à MCE TV en août 2021 que la musique faisait partie de ses nombreuses passions. "En ce moment, je kiffe la musique", se confiait-il alors. Et, de fait, il a eu l'occasion, depuis ses premiers sons sortis en 2015, de collaborer avec des grands noms du rap, comme Youssoupha, Hiro, Keblack ou encore, donc, Naza, avec qui il a enregistré plusieurs titres.

Jaymax fait donc partie de cette catégorie de personnes très productives, dont les idées ne font que se multiplier sans cesse. Artiste complet, il grimpe à présent les premières marches d'une carrière dans le rap, notamment avec un premier projet, To the Max, sur lequel on peut retrouver Zion ou encore Jok'Air.

Avec plus d'un tour dans sa poche, une communauté solide et plusieurs collaborations de poids, Jaymax confirme qu'il est un artiste à suivre, et de très près.