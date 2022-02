Jäde signe son retour avec le très esthétique clip "J'boss"

Jäde envoie son nouveau clip "J'boss".

par Team Mouv'

Une des pépites rap de l'année 2021 envoie un tout nouveau titre accompagné d'un clip, J'boss.

"B-O deux S, zéro prétexte"

Cela faisait un peu plus d'un an que Jäde n'avait pas envoyé de clip. Entre temps la rappeuse originaire de Lyon a sorti son deuxième EP Romance comprenant des featurings avec JMK$, Squidji et Bakari. Un projet qui a été bien reçu par le public rap underground et qui a fait de Jäde l'une des figures féminine rap à suivre de près pour ces prochaines années.

Alors qu'elle tease depuis quelques mois sa prochaine mixtape, la chanteuse/rappeuse a décidé de nous envoyer le clip de son tout nouveau morceau J'boss. Un single dynamique et mélodieux mis en image dans un clip très coloré signé Paul-Henry Thiard.

Avec ce visuel, la jeune rappeuse entame la route vers son prochain projet et continue de montrer l'étendu de son potentiel.