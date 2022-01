Jackass : la bandeannonce de leur ultime coup est là

Jackass est de retour pour un dernier vent de bêtises.

par Team Mouv'

C'est la madeleine de Proust de nombreux spectateurs : Jackass, la série culte, est de retour pour un dernier film, que l'on peut découvrir dans une première bande-annonce.

Personne ne saura jamais comment la bande a survécu aux nombreux tournages tous plus chaotiques les uns que les autres de Jackass, mais Steve-O, Knoxville et Pontius n'ont pas dit leur dernier mot. Des années après la fin de la série, et vingt ans après la sortie du premier film Jackass, la bande de zouaves a décidé de remettre le couvert une toute dernière fois.

La jackasserie n'est jamais finie

C'est parti pour un festival de bêtises : les trois amis, qui ont pris un petit coup de vieux, sont de retour armés de taser et autres gadgets douteux. Dans Jackass Forever, les animateurs ont décidé de jouer de leur âge avec la blague du grand-père, déguisés en papis et inventant toutes les idioties possibles (et dangereuses) pour leur film.

Mais le crew ne sera pas tout seul pour ce dernier rodéo : on retrouvera donc la bande entourée de plus jeunes, qui ont grandi en les regardant. Malgré le renfort de la jeunesse, il aura suffi de seulement deux jours pour que l'équipe atterrisse à l'hôpital, ayant un peu trop forcé sur un de leurs jeux.

Mais que l'on se rassure : Knoxville et ses copains vont bien, et même s'ils ont annoncé que leurs bêtises étaient finies, on sait que leurs rires mythiques ne fatigueront jamais. Le film est prévu pour le 4 février aux Etats-Unis, mais n'a pas encore de date de sortie en France.