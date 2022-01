"Jackass Forever" : un nouveau trailer complètement WTF

Jackass est définitivement de retour pour un dernier film, avec une nouvelle bande-annonce.

par Team Mouv'

Jackass pour toujours ! C'est le titre du dernier film Jackass, Jackass Forever, qui sortira prochainement. Ce dernier opus, plus déjanté que jamais, se révèle dans une nouvelle bande-annonce.

Vingt ans après la sortie du premier film et alors que la série est terminée depuis des années, Jackass est de retour pour un dernier rodéo. Steve-O, Knoxville et Pontius ont décidé de remettre ça une ultime fois, pour nous régaler dans un film qui semble être un cocktails de bêtises aussi absurdes que dangereuses, comme la bande de gus nous y a habitués.

Un dernier rodéo sans aucune limite

Au rendez-vous, on retrouvera bien sûr les trois présentateurs cultes, qui, malgré les années, semblent toujours aussi juvéniles. Knoxville et ses copains, qui sont maintenant grisonnants, ont décidé de jouer de leur âge pour centrer une grosse partie du film autour des *grandpa jokes*, en d'autres termes : ils se déguisent en papis. Mais les trois amis ne seront pas seuls, puisque des petits nouveaux, fans de la série, ont eu la chance de participer au casting.

La bande-annonce le promet ainsi "ça va être le truc le plus hargneux qu'on ait jamais vu". Et, de fait, pour leur dernier projet, la bande de Jackass s'est donné à fond : catapulte humaine géante, canulars et coups montés façon XXL, le crew est prêt à tous les dangers pour nous amuser, armé de tasers et autres gadgets.

Si l'équipe à fini en deux jours à l'hôpital pendant le tournage du film, le résultat n'en paraît que plus alléchant : finalement, Knoxville, Steve-O et Pontius auront bien réussi à survivre, mystérieusement, à tous les défis qu'ils se sont donnés, pour notre plus grand délice.