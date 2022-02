Ichon chante une ode à la lassitude avec son nouveau clip "+ L'Ennui"

Ichon revient avec son titre "+ L'ennui", accompagné d'un clip.

par Team Mouv'

Dans son nouveau clip, + L'Ennui, Ichon illustre une nouvelle fois ses talents artistique en nous offrant... 4 superbes minutes d'ennui.

Bonne nouvelle, le Bon Gamin est de retour ! Ichon vient de sortir un nouveau clip pour illustrer + L'Ennui, un titre présent sur la réédition de son album sorti en 2021. Une vidéo à l'esthétique très travaillée, comme le sont souvent les oeuvres de l'artiste, et qui prouve une nouvelle fois son excellence.

"Servez-vous de l'ennui"

Un clip à la sauce Madame Bovary: il ne s'y passe rien, mais alors vraiment rien du tout. Ichon est simplement assis sur le sol, dans une pièce vide, regardant dans le vide. Pendant 4 minutes, le chanteur s'ennuie ostensiblement, tout autant que le spectateur, qui n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais voilà : c'est tout le but de la démarche de Ichon, qui a réussi un coup de maître : nous transmettre son émotion, à savoir la lassitude. Et il nous offre au passage un petit conseil : "Servez vous de l’ennui, c’est le moment où on est connecté avec soi 💙".

Une belle manière d'amorcer 2022 pour l'artiste, dont la carrière a explosé ces dernières années, notamment avec son album Pour de Vrai et la chanson La Vie, que Ichon a également interprété au micro de *Colors.* Artiste à contre-courant, il semble s'être réellement épanoui dans un style au croisement des genres, après avoir tenté sa chance dans le rap game. Et cela lui réussit bien : Ichon fait chavirer le coeur de son public comme de la critique, quasiment unanime à son sujet.

Si le clip proposé par Ichon est extrêmement simpliste, il n'en reste pas moins marquant, et nous permet de nous concentrer sur l'essentiel : la chanson, que l'on redécouvre avec délice, en attendant de futurs projets du musicien.