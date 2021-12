IAM conclut l'automne avec le clip brûlant "Pics et Vallées"

IAM remet ça avec le clip de "Pics et Vallées", qui vient conclure un automne chargé.

Après un été et un automne plein de sorties, IAM vient conclure ses différents projets en beauté avec le clip de Pics et Vallées.

IAM comme on l'aime : ce 2 décembre, le duo a sorti un nouveau clip qui vient s'ajouter à sa discographie mythique. Avec Pics et Vallées, ils nous offrent ainsi une plongée dans leur univers kické aux accents boom bap des années 1990. C'est sur une prod d'Akhenaton et Cehashi que le flow démarre, en la personne d'Akhenaton lui-même, rapidement suivi de Shurik'n.

Les deux rappeurs rappent sur une prod nostalgique, ponctuée de scratchs, les maux d'une société. En effet, le projet a été entamé en juin 2021, et est imprégné par les inquiétudes de la société actuelle, mêlées aux vies personnelles de IAM et Shurik'n. Après quatre EP, Première Vague, Deuxième Vague, Troisième Vague et Quatrième Vague, ce morceau, présent sur le dernier EP clippé par les deux confrères, vient conclure une série pleine d'inquiétudes.

Pics et Vallées vient donc marquer une actualité chargée pour lAM, après un clip avec Relo en novembre. Et s'il y a bien quelque chose qu'on peut admettre, c'est que le duo ne prend pas une ride.