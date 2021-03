Vers une pénurie mondiale de papier toilette ?

De plus en plus de médias alertent leurs lecteurs sur un risque de pénurie de papier toilette...

par Team Mouv'

Depuis 24h plusieurs médias (Le Figaro, BFMTV, France Culture, Ouest France, etc . . . ) parlent d'une éventuelle pénurie de papier toilette qui pourrait frapper la planète entière . Cette information légèrement anxiogène n'annonce en aucun cas un reconfinement mondial ni même localisé . C'est la conséquence de la "Crise des conteneurs" .

Economie mondiale au ralenti

Notre système économique est mondialisé et le covid - 19 également . Le virus a considérablement ralenti le transport mondial des marchandises ce qui entraîne une "crise des conteneurs" . Les équipages comme les cargaisons représentent un risque sanitaire et doivent régulièrement être contrôlés, testés et parfois isolés .

Suez est bloqué

De plus, un porte - conteneurs échoué dans le Canal de Suez bloque actuellement le canal navigable . . . des centaines de navires marchands attendent à l'entrée depuis plusieurs jours .

Manque de matière première ?

Walter Schalka, le directeur général de Suzano Papel e Celulose ( plus grand producteur mondial de pâte à papier ) a indiqué au média Bloomberg qu'il rencontrait des difficultés pour faire transporter sa pâte à papier. Sans pâte, pas de papier et donc, pas de rouleaux de PQ dans les rayons de nos supermarchés . Simple, basique . . . Suzano Papel e Celulose produit 1/3 de la pâte à papier utilisée à travers le monde .

La Voix du Nord indique que : "Les livraisons du mois de mars ont déjà été retardées au mois suivant . Et les retards de livraison pourraient s’accumuler dans les prochains mois : pour l’instant, les fabricants de papier toilette peuvent compter sur leurs stocks" .

Pas de stress

Pour l'heure les rayons des supermarchés sont toujours bien approvisionnés et le bateau qui bloque le Canal de Suez est sorti du sable dans l'après - midi selon Euronews :

Tout pourrait bientôt rentrer dans l'ordre si on évite les achats paniques de papier hygiénique qui surviennent systématiquement après chaque annonce du gouvernement . A croire qu'elles laissent des traces . . .