Thomas Ngijol se transforme en prof de la Hype dans le dernier épisode de "Selon Thomas"

Thomas Ngijol dans la peau de Mr Hype décide qui peut être "Hype" aujourd’hui, et c’est hilarant !

par Team Mouv'

L'humoriste acteur et réalisateur Thomas Ngijol vient de sortir sur Canal + une vidéo bien gol - ri dans laquelle il est un personnage de génie, le roi du style, le prince des tendances. Sous forme d'un petit reportage télé et notamment grâce aux images de la série américaine Arnold et Willy, on comprend que le perso a démarré très jeune sa carrière d'artiste . Colin Branchouille devient donc "Mr Hype", grâce à ses talents de breakdanceur, de dj et de street artist .

Beaucoup en rêve, beaucoup veulent en être, beaucoup croient en être, mais lui seul sait et décide qui est Hype !

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le rôle parfait

Mr Hype est donc ultra légitime pour recevoir des candidats prêts à tout pour intégrer le cercle fermé de la Hype. Le casting est délirant : influenceuse qui fait du twerk, danseur joué par Salif Ngueye, comédienne du 93, chanteur de zouk love, boucher Halal à Montreuil, réalisatrice de Versailles, dj de Londres . . . Thomas alias Mr Hype assis en jupe jambes écartées approuve ou non la hype du candidat .

En février dernier, Thomas Ngijol était revenu sur Canal + avec la suite de son émission Selon Thomas ! Un prime de grande qualité avec Vladimir Cauchemar entre autres et des vidéos courtes dispo sur le site de Canal + .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix