Quand Theodort faisait croire qu’il travaillait avec Nekfeu

Theodort raconte une histoire, datant de son adolescence, en lien avec Nekfeu.

Theodort a une nouvelle fois régalé les internautes avec une anecdote liée à l'une des plus grosses figures du rap français.

Le sacré mytho

Ce dimanche 1er mai, Mcfly et Carlito dévoilaient le deuxième épisode de "Nos pires anecdotes de honte". Un contenu dans lequel des personnalités françaises viennent raconter des moments très gênants qu'elles ont vécus dans leur vie. Pour ce nouvel épisode, Leïla Bekhti, Hakim Jemili, Adèle Exarchopoulos, Géraldine Nakache, Jonathan Cohen et Theodort étaient les invités. Si celui qui interprète "Serge le myhto" a cartonné avec son anecdote, la star montante de YouTube n'est pas non plus en reste.

En effet, avant de présenter son anecdote principale, Theodort a raconté un moment assez loufoque de son adolescence. Lorsqu'il était en troisième, il a fait croire à tout le monde qu'il travaillait avec Nekfeu. Celui qui parodie les rappeurs, raconte l'histoire d'un cours de musique durant lequel les élèves devaient écrire un texte et le réciter en slam. C'est alors qu'il a interprété Laisse aller de Nekfeu. Malheureusement, un autre élève a vu la supercherie et lui dit "mais c'est Nekfeu", ce à quoi Theodort lui a répondu "ouais non, c'est parce que je travaille avec lui" et annonce au public "jusqu'au lycée j'ai fait croire ça".

En plus du succès de ses vidéos, cette invitation, de la part des YouTubeurs les plus en vogue du moment en France, montre que Theodort est en train de devenir un incontournable dans l'univers des créateurs de contenus.