Quand Seth Gueko colle une "patate de forain" au Youtubeur Morgan Niquet

Pour tester une caméra "slow motion" quoi de mieux qu'une belle tarte au ralenti ?

par Team Mouv'

Les youtubeurs Hardisk et Morgan Niquet se sont associés à Seth Gueko le temps d'une vidéo intitulée Caméra à 800€ VS Caméra à 100 000€ publiée sur YouTube . Le principe est simple : un comparatif entre deux caméras dont l'une est capable de faire d'impressionnants ralentis. Ca a donné des idées au Professeur Punchline, adepte de la patate de forain !

Une bonne gifle de daron

Vous le connaissez, Seth Gueko est un être tendre et délicat . . . mais pas tout le temps . Du coup, pour tester le mode ralenti de la caméra d'Hardisk et Morgan Niquet, le Gueko a tout simplement décidé de tarter le YouTubeur, et pas à moitié ! Les images sont drôles, et douloureuses à la fois :

Tout ça pour la science

Pour la science et l'amour du divertissement, Morgan Niquet n'a pas hésité à manger la célèbre Patate de Forain du Gueko, et ça, c'est beau . Evidemment, le tournage de cette vidéo semblait maitrisé et Morgan Niquet va bien . . . enfin on l'espère : "La Baffe d’une vie…" écrivait - il sur Instagram au moment de partager sa vidéo .

Côté musique, Seth Gueko vient tout juste d'annoncer une tournée avec Stoss, son rappeur de fils qui a dû s'en prendre des pires que Morgan Niquet pendant son enfance . . . on est avec toi frérot !

