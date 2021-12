Mister V prépare un film et annonce son retour sur YouTube

Mister V déclare qu'il va revenir avec pleins de nouveaux contenus.

par Team Mouv'

Invité dans l'émission 301vues sur Twitch, animé par Cyprien, Mister V a envoyé quelques annonces concernant son actualité.

Mister V est de retour !

Le célèbre Youtubeur/rappeur a tout d'abord déclaré qu'il avait écrit un film avec son acolyte Freddy Gladieux et a ensuite annoncé qu'ils travaillaient sur un nouveau type de contenu. "Un format plus court avec moins de fiction" selon l'auteur de MVP et plus précisément un Sketch Show, soit "un 26 minutes, un format qui va enchainer pleins de sketch avec un fil conducteur ou pas du tout".

Cette interview permet également à Yvick d'annoncer qu'il revient à son premier amour. Alors que sa dernière vidéo va bientôt fêter ses 1 an, il annonce officiellement son retour sur YouTube, là où il s'est fait connaître du grand public.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Outre ces informations, Mister V a conclu son passage par une dernière nouvelle assez amusante : son chat Patrick va sortir son merch. Avec toutes ces déclarations, le touche à tout de Grenoble est bel est bien de retour pour notre plus grand plaisir.