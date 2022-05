Mister V officiellement pizza de diamant : 700 000 ventes

Mister décroche trois nouvelles certifications grâce à ses "pizza Delamama".

par Team Mouv'

Longtemps considéré comme le Tiger Woods de la pizza, Mister V aka Kevino Delamama est un véritable mania de l'alimentation qui a su s'imposer en figure de proue de la nouvelle vague culinaire transalpine, symbole de grandeur et d'espoir car tout lui réussi. En seulement 3 mois , il atteint déjà tous ses objectifs grâce à ses 2 nouvelles recettes originales; la pizza six fromagio et la royale pouleto que vous avez été très nombreux à aimer.

Avec plus de 750 000 ventes, il reçoit 3 nouvelles certifications, largement méritées : une pizza d'oro (50 000 ventes), une pizza de argento (100 000 ventes), et même une pizza de diamanto avec plus de 500 000 ventes.

Le succès quasi immédiat pour ses pizzas disponibles dans les supermarchés Auchan ou Carrefour au prix de 3€95.

Le Double diamanto en approche ! D'ici là, retour à Bonifacio avec le pizzaiolo.

