Mister V nous apprend à draguer avec "Lovid-19"

Trouver l'amour en pleine pandémie ? Mister V relève le défi avec son nouveau sketch "Lovid-19".

par Team Mouv'

Pas facile de trouver l'amour pendant une pandémie : lieux de loisirs et de rencontres fermés depuis plus d'un an, restrictions sanitaires obligent, les contacts humains ont quasiment disparus de notre quotidien .

Coup de foudre en pandémie

Dans une nouvelle vidéo publiée sur Instagram, Mister V nous redonne l'envie de draguer malgré la pandémie. Accompagné de la comédienne qui monte Anaide Rozam, qui interprète l'élue de son cœur lors d'un rendez - vous galant au pied de la Tour Eiffel, Mister V s'emploie à séduire sa dulcinée en lui promettant l'impossible - tout ce dont nous sommes privés de faire depuis l'arrivée de la pandémie dans nos vies . Que ce soit de se contenter d'un "dîner" au Mc Donald's ou de faire les vitrines des magasins ( fermés ) , Mister V sort le grand jeu pour impressionner sa belle, le tout avec des punchlines hilarantes qu'on vous laisse découvrir juste ici :

La vidéo a évidemment eu un succès fou en à peine quelques heures avec plus de 1 500 000 vues en moins de 24h et près de 4000 commentaires .