McFly & Carlito trollent les passagers de la gare Montparnasse avec DJ Snake

Dans leur dernière vidéo, les youtubeurs et DJ Snake se sont amusés à rendre fous les parisiens qui vont prendre le train !

par Team Mouv'

Quand ils ne sont pas occupés à faire écouter du PNL à des bonnes sœurs ou à répondre aux défis lancés par le président Macron, McFly et Carlito s'ennuient, enfin presque . Pour éviter de tourner en rond en cette période de pandémie, les deux vidéastes se sont lancé dans un nouveau concept : troller les passager d'une gare, feat DJ Snake .

Un concept délirant !

En effet, dans leur dernière vidéo, on peut observer les 3 amis en direct de la salle de contrôle de la Gare Montparnasse . Le principe est simple : faire des annonces complètement débiles et décalées au micro de la SNCF ( qui est d'accord évidement ) afin de rendre fous les passagers . Comme d'habitude, ils sont allé jusqu'au bout et le résultat est hilarant !

Tout y passe

Fausse scène de ménage au téléphone, commentaires indiscrets et même bruitages ( très réalistes ) de chèvre de la part de DJ Snake, les voyageurs de la gare Montparnasse présent sur les quais ne savaient plus ou donner de la tête . Dans la vidéo DJ Snake se rebaptise lui même DJ GOAT . Il faut dire que son imitation de chèvre est excellente !

L'actu de DJ Snake

Récemment, le plus chauvin des DJ français a dévoilé une nouvelle collection de sa marque Pardon My French pour cet hiver . Il a également annoncé une grande nouvelle : son recrutement au sein de la prestigieuse écurie de la marque Puma.