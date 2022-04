Mamène Lorenzo annonce son retour

Lorenzo revient très bientôt avec un nouveau son déjà clippé.

par Team Mouv'

Presque une année s'est écoulée sans avoir de nouvelles sur notre gars sûr Lorenzo.

Après le "braquage de l'année" avec sa vente aux enchères Pokémon et après avoir participé au doublage des voix dans Rick & Morty, l'Empereur du Sale a dû s'offrir quelques congés bien mérités. Mais rassurez-vous, c'est bientôt fini puisqu'il a fait son come-back sur Instagram.

Le grand nettoyage et le nouveau départ

Après avoir supprimé l'ensemble de son contenu existant, Lorenzo prend un nouveau départ sur Instagram et commence par une annonce assez explicite ! Avec toujours le même objectif : n * * * * des mères.

Il poursuit sa publication avec ce qui est sans doute une image inédite extraite du nouveau visuel dans lequel on le découvre dans une combinaison futuriste et un bob noir, comme-ci il avait subi des transformations... Les fans sont déjà en PLS et super impatients de découvrir le nouveau visuel !

La question est de savoir si ça va juste être un inédit balancé comme ça ou si il y un projet qui arrivera avec.

Rendez-vous donc le 15 avril. Et parce que son sens de l'humour n'a pas de limite, petit tuto pour braquer un vélo...

