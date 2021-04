Juan Joya Borja, le fou rire le plus célèbre d'internet, est mort

Son fou rire est devenu l'un des "memes" les plus populaires d'internet.

par Team Mouv'

Juan Joya Borja, un artiste et humoriste espagnol célèbre pour son rire, s'est éteint à l'âge de 65 ans. Lors d'un passage télévisé daté de 2007, son fou rire avait été détourné pour devenir l'un des "meme" favoris des internautes . Le Parisien rapporte que les médias espagnols ont annoncé le décès, d’"El Risitas" ( "le fou rire" en espagnol ) mercredi 28 avril 2021 .

Un rire communicatif

L'homme s'était fait connaitre en 2007 en racontant, entre deux barres de rire, une mésaventure survenue alors qu'il travaillait entant que plongeur dans les cuisines d'un restaurant de plage . La vidéo avait inspiré les internautes qui en ont sorti des centaines de reprises, toutes plus drôles les unes que les autres . Il était particulièrement populaire au sein de la communauté du site jeuxvideo . com .

14 000 euros pour Risitas

Les internautes de jeuxvidéo . com étaient si attachés à leur "mascotte" qu'ils avaient organisés une récolte de dons pour lui venir en aide . Le Parisien rapporte qu'en septembre dernier, l'homme avait du être amputé d'une jambe à cause de problèmes vasculaires . Les internautes ont donc récolté une cagnotte de 14 000€ pour lui venir en aide . L'homme s'était alors offert un fauteuil électrique et avait remercié ses fans dans une vidéo avec son célèbre : " Cuñaooo" .

REP "El Risitas", merci pour les barres de rire et l'énergie positive, on en avait tous bien besoin . . . issou !

