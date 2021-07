Jimmy Fallon taille les français qui se font vacciner pour pouvoir aller au café

Le présentateur américain a donné sa version de l'instauration du Pass sanitaire en France, et ça pique !

par Team Mouv'

Alors que lundi 12 juillet le président de la république Emmanuel Macron a annoncé à la France entière qu'un "Pass sanitaire" serait en place à partir de juin, la plate - forme de réservation Doctolib était prise d'assaut . Cette vague de vaccination a inspiré un petit sketch au présentateur américain Jimmy Fallon qui a décidé de se payer nos têtes . . .

Clope au bec

Dans son émission The Tonight Show sur NBC diffusée ce 16 juillet, Fallon interprète la légendaire mauvaise foi française . Pour imiter le français typique, il mime un homme flemmard qui fume tranquillement sa cigarette. "Un grand nombre de Français a réservé des rendez - vous pour se faire vacciner après que le président Emmanuel Macron a dit qu’il fallait être vacciné pour aller dans un café" explique t - il . Puis il déclare avec ironie : "Me faire vacciner pour protéger ma famille ? Non . Pour manger du foie de canard avec des inconnus ? Oui"

Ce mini sketch commence à la 7ème minute de la rediffusion de l'émission disponible sur Youtube :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Une émission très influente

Dans son émission Jimmy Fallon ne fait pas que des sketchs humoristiques. Récemment, nous vous en parlions car il avait reçu la star belge Lous and the Yakuza qui avait revisité son titre Amigo spécialement pour ce passage télévisé .