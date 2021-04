"J'arrête Youtube" : la blague qui fatigue les internautes

Les internautes en ont marre du poisson d'avril "j'arrête Youtube" qui revient chaque année et ils le font savoir.

par Team Mouv'

Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, aujourd'hui nous sommes le premier avril. Et comme chaque année, les petits malins s'amusent à feinter les gens naïfs en leur faisant croire n'importe quoi . Sauf que cette année, les internautes ne sont plus aussi naïfs qu'avant . . . et ils le font savoir !

"J'arrête Youtube . . . POISSON D'AVRIL ! "

Parmi les mythos que les Youtubeurs aiment particulièrement faire comme poisson d'avril, on retrouve le fameux : "J'arrête Youtube ." Sauf que cette année, les internautes en ont marre des faux espoirs et ils aimeraient bien que les farceurs du dimanche renouvellent un peu leurs vannes . Sur Twitter notamment, les commentaires fusent à ce sujet, et c'est souvent hilarant :

L'oiseau bleu est formel

Pour une fois, Twitter semble unanime : c'est pas drôle . Les internautes réclament plus de folie et d'imagination pour ce premier avril . Il y a quelques années on vous avait concocté un best of des 10 meilleurs poissons d'avril, et il y avait du lourd . Alors message à certains Youtubeurs : prenez en de la graine !