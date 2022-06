Fary annonce son nouveau spectacle "Aime-moi si tu peux"

Fary va présenter un nouveau show.

par Team Mouv'

Fary est de retour sur scène dans un tout nouveau spectacle qui risque, une nouvelle fois, d'être un franc succès.

De retour en novembre

Son dernier spectacle, intitulé Hexagone, était sorti sur Netflix en mars 2020. Depuis, le comique s'est fait un peu plus discret mais à cependant été aperçu lors d'une session Colors et a fait un show à We Love Green ce jeudi 2 juin. Mais aujourd'hui, c'est officiel, Fary va faire son retour pour un nouveau spectacle.

Intitulé Aime moi si tu peux, les premières représentations auront lieu les 17, 18 et 19 novembre prochain au Dôme de Paris avant de commencer une tournée en 2023. Dans le synopsis, Fary dévoile que ce spectacle abordera deux thèmes principaux : "le questionnement du couple et la déconstruction du mythe amoureux" mixé avec les thèmes de "société comme je [ Fary ] l'ai toujours fait".

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour l'instant les places ne sont pas encore disponibles mais les infos sur leur mise en vente devraient arriver prochainement et il faudra être vifs.