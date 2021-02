WTF : quand des enfants tabassent Thanos durant une fête d’anniversaire

Il voulait distraire les enfants avec son costume de méchant, mais les petits lui ont sauté dessus sans hésiter

par Team Mouv'

Lors d'une petit fiesta d’anniversaire organisée au Mexique selon Hitek, un gentil comédien a eu l'idée de se déguiser en Thanos pour amuser les enfants dans une petite pièce de théâtre improvisée . Mais les petits bouts de choux qui connaissent bien ce super - vilain on eu un reflex plutôt inattendu . . . ils ont voulu le passer à tabac pour venir en aide à Batman et Iron Man !

Pas touche à Batman !

Sur ces images hilarantes qui circulent sur internet, on peut s’apercevoir qu'un seul coup suffit parfois à déclencher une avalanche de violence . Alors que des adultes rejouaient la chute du méchant Thanos dans l'univers Marvel Comic, les enfants ont décidés de venir en aide aux supers - héros .

En plein spectacle, un premier enfant s'avance et n'hésite pas à décocher un superbe penalty sur le nez de Thanos qui est alors occupé avec Batman . Ce geste héroïque inspire rapidement les camarades du jeune homme qui se regroupent autour du super méchant pour participer jovialement à la ratonnade devant des parents consternés par l'attitude de ces petits diables . . . Ils veulent tous frapper l'homme a terre, et même spider man n'en revient pas .

La vidéo a été repostée par James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie et de The Suicide Squad : "J'ai finalement commencé à travailler sur mon crossover Marvel/DC rêvé et des individus sans vergogne font fuiter du contenu pour le premier jour de tournage . " explique t - il avec humour .

Déjà un classique

La vidéo comptabilise déjà plus de 9 millions de vues sur les réseaux sociaux et on ne sait pas comment Thanos a réussi à se sortir de cette situation périlleuse . Les Avengers et leurs petits compagnons lui on collé une bonne raclée mais pour un super - vilain, ça fait partie des risques du métier ! La routine .