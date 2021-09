Bonne nouvelle : le Comedy Mouv' est de retour !

Le format humoristique de Mouv' est au rendez-vous pour une nouvelle édition.

Vous aimez le stand - up" ? Envie de fous - rire le temps d'une soirée ? Rendez - vous au Comedy Mouv' le 7 octobre pour découvrir les humoristes de la nouvelle génération !

Une soirée 100% dédiée au rire

Tu as déjà entendu parler de Comedy Mouv', ces soirées hilarantes où l'on découvre de nouvelles figures de l'humour ? Eh bien maintenant, c'est fait . Et bonne nouvelle, la prochaine édition a lieu bientôt : le 7 octobre à 20h30, au studio 104, six humoristes seront au rendez - vous, et on va se bidonner .

Casting de qualité au rendez - vous

Au programme, PV, Franjo, Merwane B, Marie Reno, Jean - Claude Muaka et Pierre Hertout, qui présentera l'événement . On pourra aussi retrouver Dirty Swift, qui mixe dans l'émission l'After, aux platines pour rythmer la soirée . Et le must : c'est gratuit !

Alors, tu signes ? Pour s'inscrire, rien de plus simple : les réservations sont ouvertes en ligne sur le site de Radio France depuis le 24 septembre.