Hayce Lemsi se fait piéger dans un prank qui dégénère

Hayce Lemsi s'est fait piéger dans une nouvelle vidéo de KAMERA KASTROS.

par Team Mouv'

Hayce Lemsi a été invité dans une nouvelle vidéo de KAMERA KASTROS chez KIKIKICKZ pour une fausse campagne publicitaire. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu.

En plus de piéger la tiktokeuse Louise Rgt et le tiktokeur Zakaria Msk, Kamera Kastros s'est attaqué à Hayce Lemsi. À son arrivée, le caméraman fait croire qu'il ne connaît pas du tout le rappeur : "Mais vous m'aviez dit que c'était Ice Cube qui devait venir ?".

Un début qui commence très mal. Lorsque la complice arrive en tenue BDSM, Hayce Lemsi comprend rapidement que ça ne va pas bien se passer. "Je te fais pas confiance, c'est toi que je vais mettre dans des positions bizarres, je suis professionnel et dans un bon délire, ne me pousse pas à bout." Forcément, tout va dégénerer à la fin de la vidéo, on vous spoile pas.