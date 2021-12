"Harry Potter" : HBO lâche un teaser des retrouvailles du casting

HBO a partagé les premières images du teaser des retrouvailles des personnages de "Harry Potter".

par Team Mouv'

Harry, Ron et Hermione sont de retour à Poudlard... et les fans ont bien du mal à contenir leur excitation. Pour patienter, HBO nous a envoyé un premier teasing qui met l'eau à la bouche.

On en rêvait, et ils l'ont fait : pour les vingt ans de la saga, les trois sorciers de Harry Potter sont de retour en les personnes de Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, qui se retrouveront pour un épisode spécial. De quoi affoler la planète Poudlard, tant les fans de la saga se réjouissent de la nouvelle.

Retrouvailles de famille

L'année 2022 sera donc inaugurée par les retrouvailles du casting des films Harry Potter, diffusés le premier janvier sur HBO Max. Dans le trailer dévoilé par la plateforme de streaming, on découvre cinquante secondes d'invitation à l'épisode spécial, qui s'appelera Harry Potter 20th Anniversary : Return to Hogwarts. On y verra le casting revenir sur ses meilleurs souvenirs et des images d'archives, avec sans doute bon nombre de surprises.

Le 1er janvier, on retrouvera donc les trois acteurs incarnant les héros de la série, mais également bon nombre d'autres acteurs jouant des personnages secondaires, comme Hagrid (Robbie Coltrane), Neville (Matthew Lewis) et Arthur Weasley (Mark Williams), tous trois présents dans le teasing; mais également Drago (Tom Felton), Voldemort (Ralph Fiennes), Bellatrix Lestrange (Helena Bonham Carter) ou Sirius Black (Gary Oldman). Grande absente au tableau : JK Rowling, pourtant auteur de la saga d'origine.

Rendez-vous en 2022, donc, pour découvrir les coulisses des films qui ont bercé l'enfance de bon nombre de spectateurs... mais l'attente ne devrait plus être trop longue.