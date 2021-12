Guy2Bezbar : "Coco Jojo, c'est comme Slim Shady d'Eminem"

Lors de son interview "Face à Cefran", Guy2Bezbar est revenu sur son surnom "Coco Jojo".

Guy2Bezbar a marqué la fin d'année avec son tout premier album COCO JOJO. Un album énergique, avec bon nombre de featurings comme Hamza ou encore Tayc, qui s'est écoulé à 9150 exemplaires en première semaine.

"C'est Coco Jojo Depitcho R9"

Ce lundi, Guy2Bezbar était l'invité de Pascal Cefran dans "Face à Cefran" chez nous pour évoquer le début de sa carrière, son album, ses collaborations ou encore son autre nom de scène "Coco Jojo". C'est d'ailleurs à ce sujet que le rappeur du 18ème arrondissement de Paris a lâché une petite anecdote.

Alors que Pascal Cefran lui demande "Est ce que c'est un a.k.a (surnom) ou est ce c'est plus que ça, c'est un alter ago ?", l'auteur de Lala répond "c'est comme Slim Shady avec Eminem". Guy2Bezbar enchaine en déclarant : "quand je suis dans Coco Jojo je suis good vibe [ ... ] Guy2Bezbar il sait d'où il vient, Coco Jojo c'est le côté 'on va rêver un peu' ".

Même si pour l'instant, la dualité Guy2Bezbar x Coco Jojo n'est pas aussi explosive que celle entre Eminem et Slim Shady, la petit clin d'œil reste assez amusant et l'on a hâte de voir encore plus ces deux personnalités évoluer ensemble.