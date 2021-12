Guizmo célèbre sa carrière dans le clip mélancolique de "10 Ans"

Guizmo envoie un clip pour illustrer son dixième album, fêtant ses dix ans de carrière.

par Team Mouv'

Dix ans : c'est le nombre d'années depuis lequel on connait Guizmo, le renard le plus rap du game, mais aussi le titre de son dernier clip. A cette occasion, le rappeur parisien revient sur son parcours dans la musique avec un clip émouvant et un son poignant.

Dix ans de rap : l'occasion de célébrer

Guizmo fait monter la pression pour la sortie de son dixième album, venant marquer sa dixième année de rap, le 17 décembre prochain. Alors que la date fatidique se rapproche, le rappeur de Paname, très discret cette année, a commencé à multiplier les annonces, dévoilant d'abord que le projet serait accompagné d'une bande-dessinée, puis en en annonçant la tracklist.

ll l'avait annoncé sur twitter : "Le Renard sort de sa tanière!". L'album Dix Ans de Guizmo sera donc composé de 15 titres, dont trois featurings avec Taiz, Klem et Atanih, et est précédé de la sortie d'un clip du même titre. Un morceau boom-bap au flow dramatique et rythmé dont seul le renard parisien a le secret, illustré par une virée dans les rues de la capitale, et qui revient sur les états d'âme d'un artiste qui a connu des hauts et des bas compliqués.

Une leçon de rap une nouvelle fois dispensée par le rappeur hyper productif, et qui donne l'eau à la bouche : difficile maintenant d'attendre la sortie du CD et de la BD, qui, on le parie, se retrouveront sous beaucoup de sapins.