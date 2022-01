Green Montana lâche le très beau clip “Waldorf Astoria”

Green Montana dévoile un tout nouveau titre "Waldorf Astoria".

Green Montana est l'un des rappeurs à suivre de près durant ces prochains mois, années. Grâce à son album ALASKA et son EP MELANCHOLIA 999 il a su trouver sa place dans le paysage rap francophone et ne compte pas s'en aller de suite.

"Bébé, j'ai plus de douleur, yah, billets de toutes les couleurs, yah"

En octobre dernier Green Montana annonçait la sortie d'un projet pour la fin 2021 sur Swigg. Malheureusement, nous sommes fin janvier 2022 et toujours aucun signe de ce fameux opus. Pour autant, le rappeur belge ne nous laisse pas sans nouvelle puisqu'il dévoile ce jeudi 20 janvier un nouveau titre inédit accompagné d'un clip.

Le morceau nommé Waldorf Astoria (en référence à l'hôtel new yorkais au mondialement connu, notamment pour ses expositions d'art) s'inscrit parfaitement dans la veine des sons de Green Montana. En effet, le protégé d'Isha nous offre un titre court, mélancolique dans lequel il envoie une nouvelle superbe mélodie dont lui seul à le secret. Pour ce qui est du clip, Green a décidé de nous envoyer un visuel entièrement en noir et blanc dans lequel on l'aperçoit évoluer dans différents endroits (studio, billard ou encore en bas du quartier) accompagné de ses proches.

Avec ce nouveau titre, Green Montana pose certainement la première pièce de son futur projet qui semble désormais plus proche que jamais.