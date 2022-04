Green Montana et SDM fusionnent sur le mélodieux "NEYMAR JR"

Green Montana collabore avec SDM sur le titre : "NEYMAR JR".

par Team Mouv'

Pour accompagner la sortie de son nouvel album, Green Montana envoie le clip d'un des titres phares de ce dernier et montre qu'il n'a rien perdu de son alchimie avec SDM.

"À Paris, j'porte le numéro dix, Neymar"

Ce vendredi 15 avril est un jour important pour Green Montana. En effet, le rappeur belge sort son deuxième album studio, NOSTALGIA +. Un album composé de 18 morceaux et dans lequel on retrouve les ingrédients qui font le succès de Green : de superbes mélodies, une ambiance planante et des ballades chaudes. Pour ce projet, l'auteur de ALASKA a fait appel à deux de ses compères, Guy2Bezbar et SDM.

C'est d'ailleurs avec ce dernier qu'il a décidé d'envoyer le dernier clip avant la sortie de l'album, NEYMAR JR. Il s'agit du troisième morceau entre les deux rappeurs après EVIDEMMENT et 92i et, une nouvelle fois, il ne déçoit pas. Green Montana et SDM envoient leur meilleure topline et délivre un morceau parfait pour le retour de la période estivale.

Avec ce nouvel album, Green Montana compte bien continuer à s'inscrire dans le paysage rap francophone et s'imposer comme une figure incontournable de la nouvelle génération.