Georgio dévoile le sublime "Concept flou" avec Coeur de Pirate

Georgio dévoile un nouvel extrait de Ciel Enflammé, intitulé "Concept Flou".

par Team Mouv'

À quelques jours de la sortie de la 2ème partie de son album Sacré intitulé Ciel enflammé qui verra le jour le 10 décembre, Georgio nous dévoile le 2ème extrait intitulé Concept Flou en featuring avec l'artiste canadienne Coeur de Pirate.

Morceau d'amour, avec une musique triste et mélancolique, les deux artistes nous transportent dans ce Concept Flou, avec des voix sublimes. Le tout est accompagné d'un clip réalisé par Guillaume Durand, Sat Gevorkian, Celestin Soum et tourné à Montréal.

Georgio de retour avec Ciel Enflammé

Ciel Enflammé, le nouveau projet de Georgio prend la forme d'une seconde partie de Sacré. Le rappeur s'était expliqué sur ce choix dans un post Instagram il y a quelques jours : "Après la sortie de SACRÉ j’ai continué à écrire et à enregistrer des morceaux, toujours dans la même énergie. Il y en a 12 que j'aime particulièrement. Je les ai rassemblé dans une 2ème partie d’album qui s’appellera CIEL ENFLAMMÉ et qui sortira le 10 décembre."

Sur ce projet de 12 tracks, on retrouvera Doums, Mister V, Luv Resval et Sofiane Pamart en plus de Coeur de Pirate.

