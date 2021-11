ZEVENT 2021 : les streameurs français récoltent plus de 10 millions d'euros

Pour l'association Action contre la faim, les streameurs du ZEVENT ont réussi un bel exploit en récoltant plus de 10 millions d'euros.

Encore une magnifique réussite des streameurs français. À l'occasion du ZEVENT qui se tenait ce week-end du 29 au 31 octobre, les participants ont récolté 10 064 480 d’euros pour l’association Action contre la faim, explosant leurs records des années précédentes. Pour rappel, en 2020, ils avaient collecté 5,7 millions d’euros pour Amnesty International.

On l’a fait les gars ! Vous êtes des boss, 10 millions d’euros bordel !

À une heure du matin, après un rush final mémorable qui rentrera dans la légende de Twitch, il est temps de savourer cette réussite à l'image de Zerator, l'un des deux organisateurs de l'événement : "On l’a fait les gars ! Vous êtes des boss, 10 millions d’euros bordel ! Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ? C’est incroyable !" crie-t-il avec un mégaphone à la main.

Et à la fin de ce rush, derrière leurs écrans, c'est plus de 700 000 spectateurs qui assistent à la fête en direct, un record dans l'histoire de Twitch en France, et la troisième meilleure performance mondiale sur Twitch.

