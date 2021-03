Un Américain streame 15 jours de suite sur Twitch

Un gamer casse tous les records en streamant depuis 15 jours.

par Geoffrey

C’est un défi assez commun sur la plateforme de streaming Twitch . Beaucoup de streamer s’amusent à lancer des lives marathon d’une longueur indéterminée . Mais on peut dire que le streamer Ludwig a décidé de battre tous les records .

Un défi lancé à ses 1,8 millions d’abonnés qui consiste à rajouter 10 secondes de stream supplémentaire à chaque sub . Ils sont désormais plus de 2,2 millions à le suivre alors que le streamer a décidé de ne pas arrêter son live depuis maintenant 15 jours . Avec une promotion sur les abonnements à la chaine, c’est une première pour la plateforme qui voit ce « subathon » dépassé les limites des stream qui s’étendent de plus en plus sur la longueur .

Un live qui a vu Ludwig s’éloigner un peu des caméras, tandis que certains de ses amis ont pris le relais afin de ne pas couper le live. Un live qui était parfaitement planifié puisque le streamer avait instauré une date limite de 31 jours et a restreint ses viewers à l’achat de 100 subs chacun . Des subs qui, et c’est normal, se sont essoufflés avec le temps pour terminer à 10 heures dans la soirée .

À noter que la plateforme Twitch était particulièrement attentive à ce stream au niveau de la modération qui se devait d’être irréprochable .