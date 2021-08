UFL : le nouveau jeu qui veut concurrencer FIFA et PES

Nouveau venu dans l'univers des jeux vidéos de foot, UFL veut venir concurrencer les poids lourds du secteur FIFA et PES.

par Greg Godefroy

Petits frissons dans l'univers des jeux vidéo la semaine dernière avec l'arrivée d'un nouveau venu : UFL. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'on ne sait pas grand chose dessus. Développé depuis 2016 par l'éditeur inconnu Strikerz, les premières images ont été dévoilées lors de la Gamescon, l'un des plus grands évènements au monde du jeu vidéo .

L'accent sera mis sur le mode multijoueur et l'éditeur annonce que les joueurs pourront "créer leurs propre club avec plus de 5 . 000 footballeurs sous licence et affronter d'autres joueurs du monde entier" grâce à un accord avec la FIFPRO, le syndicat mondial des joueurs professionnels .

"Nous voulons réinventer le football dans les jeux vidéo ( . . . ) en offrant aux joueurs du monde entier une expérience révolutionnaire, excitante et juste" annonce Strikerz .

Autre subtilité importante, le jeu sera gratuit. "Nous ajouterons régulièrement de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour, sans paiement obligatoire ou annuel" .

En plus de ce nouveau jeu révolutionnaire, les amateurs de jeu vidéo de foot sont aussi dans l'attente des premières images du nouveau FIFA, FIFA 22 mais aussi et peut être surtout de savoir ce que va donner eFootball, le remplaçant du jeu PES disparu .